Bressana Bottarone, urtato da treno merci: grave 32enne

Bressana Bottarone (Pavia) – Ricoverato in gravi condizioni un 32enne, in gravi condizioni dopo essere stato urtato da un treno merci all’altezza della stazione ferroviaria di Bressana Bottarone, nel Pavese. Il giovane, di nazionalità algerina, è ricoverato al Policlinico San Matteo di Pavia.

Secondo una prima ricostruzione, il 32enne stava camminando a fianco dei binari, lungo la linea ferroviaria Milano-Genova, forse per raggiungere a piedi la stazione. Probabilmente non si è accorto dell'arrivo del treno, che procedeva a velocità moderata.

Il giovane è stato subito soccorso è trasportato in codice rosso in ospedale. La circolazione ferroviaria è rimasta interrotta per alcune ore nel tratto tra Pavia e Voghera, senza particolari disagi perché a quell'ora il transito dei treni è limitato.