Bottino scarso. I ladri devastano tutte le stanze

Al loro rientro, verso le 18 di mercoledì, hanno trovato tutte le stanze sottosopra. I padroni di casa hanno quindi chiamato i carabinieri, intervenuti per il sopralluogo in via Montegrappa a Mortara. Il furto è stato messo a segno nel pomeriggio, in assenza dei proprietari, dalle 13 circa. I ladri si sono introdotti forzando la finestra di una camera da letto, al piano terra della casa indipendente. Dalla prima ricognizione, dall’abitazione i malviventi avrebbero portato via solo un computer portatile, dal valore non quantificato. Non hanno invece trovato in casa né soldi in contanti o gioielli in oro né altro di prezioso da rubare, forse proprio per questo accanendosi nel rovistare in ogni stanza e lasciando uno scenario di devastazione che ha colpito le vittime ben oltre il valore economico del furto subìto. S.Z.