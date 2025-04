Botte a chi non voleva spacciare. Arrestati quattro già in carcere

BRONI (Pavia) Erano già in carcere, dove sono stati raggiunti da ulteriori misure cautelari. Con altre accuse, sia per detenzione e spaccio di droga sia per porto abusivo d’armi e estorsione aggravata in concorso. Quattro marocchini, già detenuti a Pavia, Voghera, Poggio Reale (Na) e sulla Gorgona a Livorno, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Stradella in esecuzione dei provvedimenti emessi dal gip. Si tratta dello sviluppo delle indagini che già a febbraio avevano portato a quattro arresti per droga, dopo che nel dicembre 2024 erano scattati dieci arresti per detenzione e porto abusivo di armi e munizioni, estorsione, ricettazione e lesioni personali aggravate. Il procedimento ha tratto origine da varie aggressioni avvenute a Broni e zone limitrofe, tra cui il tentato omicidio dell’aprile 2022 a Barbianello, con il movente della volontà di controllare l’attività di spaccio e impedire scissioni da parte di alcuni correi, come M.Y., loro connazionale, che nel novembre 2022, tra Broni e Verrua Po, veniva minacciato con una pistola alla testa, legato e rinchiuso nel bagagliaio di un’auto e successivamente picchiato per costringerlo a continuare a vendere stupefacenti.

Stefano Zanette