Bosnasco, incidente tra due auto sulla SS10: 3 feriti, 2 sono gravi

Bosnasco (Pavia), 25 settembre 2024 - Tre feriti trasportati con le ambulanze in ospedale, due in condizioni più critiche. Sono state gravi le conseguenze di uno scontro tra due auto avvenuto nella serata di ieri, martedì 24 settembre, sulla Ss10 Padana Inferiore, all'altezza della località Cardazzo del comune di Bosnasco. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della Polstrada di Stradella, intervenuta sul posto per i rilievi per ricostruire l'accaduto e individuare le responsabilità.

La gravità della situazione riferita con l'allarme scattato verso le 19.30 ha fatto inviare in codice rosso dalla centrale operativa di Areu sul luogo dell'incidente tre ambulanze e due auto mediche con rianimatore a bordo. Insieme ai soccorsi sanitari e alla polizia stradale sono intervenuti anche i vigili del fuoco: una squadra di Broni ha dovuto estrarre uno dei feriti che era rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo della sua auto incidentata. Le tre persone rimaste coinvolte nell'incidente stradale, due uomini di 28 e 76 anni e una donna 78enne, sono state tutte trasportate con le ambulanze, due in codice rosso, una al San Matteo di Pavia e una all'ospedale di Piacenza, e una, in condizioni meno gravi, in codice giallo ancora al Policlinico pavese.