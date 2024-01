Bollette elettriche raddoppiate: "Mercato allo sbando, qui si chiude"

Tecnicamente si chiama "modifica unilaterale del contratto", nella pratica si traduce in un esborso di migliaia di euro per la fornitura elettrica di un’attività. "Le tariffe sono impazzite – dice Alessandro Cini, restauratore e titolare del Modernista, locale di via Rusconi – a parità di consumi le mie fatture sono passate da 1200, 1300 euro a bimestre a oltre 4mila. In pratica sono triplicate e il gestore sostiene di avermi comunicato la variazione con una lettera per posta ordinaria inviata al mio commercialista. Lettera mai ricevuta". Appena ha potuto Cini ha cambiato gestore e successivamente ha chiesto conto alla società che gli forniva l’energia nella speranza di ottenere spiegazioni, che non ha ricevuto.

"Per la società le fatture sono corrette – aggiunge l’imprenditore – e, dai loro sistemi informatici hanno la prova d’aver inviato la comunicazione per posta ordinaria. Ma non è questo il punto. Mi sono sentito ricattato perché non mi avrebbero mai concesso un depotenziamento, se non avessi pagato mi avrebbero sospeso la fornitura e otto persone aveebbero perso il posto di lavoro. Adesso capisco perché in centro un negozio su due è sfitto. I costi per le utenze non sono più sostenibili". Il problema di Cini, quindi potrebbe riguardare anche altre attività e forse pure le famiglie. "Ho scaricato la App per pagare le bollette, ho un mio account sulla pagina internet – rimarca –, possibile che da nessuna parte scrivano in rosso: il 1° gennaio scadranno gli accordi per la tua fornitura e ci sarà un aumento. No, usano un metodo superato. E tu consumatore che cosa devi fare? Passare il tuo tempo alla ricerca della tariffa in quel momento più conveniente? Quando lavori per guadagnare i soldi con i quali pagare quelle forniture? Il mercato energetico è allo sbando, si è trasformato in un mercato delle vacche. Posta e telefonia ora vendono contratti luce e gas di linee che non hanno, perché non posso acquistare le forniture direttamente dai proprietari delle linee, così in caso di disservizi posso rivolgermi direttamente a loro? Occorrono delle tutele e possono arrivare soltanto da un organismo superiore che attui un sistema di controllo".

Nel tentativo di accendere i riflettori su quello che molto probabilmente è un problema diffuso, Cini ha inviato una pec ad Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente che svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell’energia elettrica, ma non ha ancora ricevuto risposta. "Chissà se mai la riceverò - conclude - o se dovremo sempre pagare e tacere".