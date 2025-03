Biogas, passo indietro del Fisco. Accordo sul ritiro dei contenziosi

La fine di lunghi contenziosi tributari tra l’Agenzia delle entrate e gli operatori del settore biogas, soprattutto in provincia di Pavia, riguardo alla tassazione dei corrispettivi dell’energia eccedente rispetto alle franchigie previste dalle norme. Al termine dei lavori di un gruppo di lavoro coordinato da Coldiretti con il Consorzio italiano biogas, cui hanno partecipato come professionisti anche il commercialista vogherese Guido Marchese e l’avvocato Antonio Iorio, dopo vari confronti a livello ministeriale e con l’Agenzia stessa, quest’ultima ha accolto la richiesta "di non penalizzare a livello fiscale gli imprenditori agricoli che svolgono attività agricola connessa di produzione di energia elettrica da fonti agroforestali", spiega in un comunicato l’Ordine dei commercialisti di Pavia. In particolare, come si legge nella nota dell’Ordine, il gruppo di lavoro aveva sostenuto che dovesse essere tassata solo "la quota riferibile all’energia ceduta escludendo la parte relativa alla tariffa incentivante" dei corrispettivi. La diversa interpretazione della relativa norma aveva portato, spiega Marchese, "all’avvio di contenziosi con somme richieste maggiorate di sanzioni e interessi che hanno creato molta preoccupazione nel settore. Ci sono stati conti anche da 600 mila euro, perché gli accertamenti riguardavano più annualità". Nicoletta Pisanu