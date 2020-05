Pavia, 10 maggio 2020 - Una bimba di 15 mesi è stata portata in gravi condizioni al San Matteo di Pavia per aver ingoiato un pezzo di hashish. La piccola è stata ricoverata al reparto di Pediatria: dimessa, è tornata a casa insieme al padre e alla madre indagati dalla Procura di Pavia per lesioni colpose.

Dagli esami è infattii emersa la presenza di cannabinoidi. La famiglia è seguita dai servizi sociali del Comune ed ora il caso è stato affidato al Tribunale per i minori di Milano.