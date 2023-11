Bici rubate nella velostazione. Scoperti grazie alle telecamere

CREMA (Cremona)

Sono entrati nella velostazione per portare via alcune biciclette. Peccato che lo stessero facendo sotto l’occhio della telecamera. E che, in quel momento, qualcuno stesse proprio guardando il monitor. Corsa di una volante della polizia alla stazione ferroviaria con i due agenti che sono arrivati giusto in tempo per vedere due persone, un albanese di 47 anni e un marocchino di 25 residenti nel Cremasco, uscire da un immobile abbandonato situato nei pressi della velostazione. Gli agenti hanno riconosciuto i due visti nel monitor in commissariato, li hanno fermati e perquisiti. L’albanese aveva in tasca un seghetto che era servito per tagliare la catena che assicura le biciclette. Di più, perché aperta la porta dello stabile, all’interno gli agenti hanno trovato numerose bici in attesa di essere portate via, probabilmente con un furgone. I due stranieri sono stati denunciati per furto aggravato in concorso e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere e poi lasciati liberi. Le biciclette recuperate sono state portate in commissariato.

La polizia invita chi ha subito il furto di una bici a passare per verificare se tra quelle recuperate c’è la loro. Interessante sarebbe sapere come i due potessero entrare nella velostazione senza farsi riconoscere, visto che per aprire la porta del deposito è necessario mostrare la tessera sanitaria.

Pier Giorgio Ruggeri