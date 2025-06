"Bentornato Ac Pavia". I tifosi portano il marchio al sindaco e alla vice

Bentornato Ac Pavia. "Finché vivrò canterò forza Pavia". Si è tinto d’azzurro e granata ieri mattina il piazzale davanti al municipio, dove un centinaio di tifosi hanno incontrato il sindaco Michele Lissia e la vice Alice Moggi per presentare all’Amministrazione il ritorno del marchio e della denominazione Ac Pavia, che il 18 ottobre 2019 l’associazione Sioux Pavia Aps si è aggiudicata con il contributo di tanti tifosi.

La scorsa settimana il 97.5% degli associati ha votato sì alla concessione del marchio storico Ac Pavia alla società Athletic Pavia. “Al Pavia l’è dla gent“, è lo slogan sulle maglie della prima squadra, che giocherà in Prima categoria. L’obiettivo è portare la squadra che disputa le partite interne in via Stafforini al Fortunati dove giocano il Pavia Calcio 1911 neo promosso in serie D e le ragazze del Pavia Academy.