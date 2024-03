Belgioioso, lite a coltellate e bottigliate in piazza: due giovani feriti, uno è grave

Belgioioso (Pavia), 19 marzo 2024 - Due giovani accoltellati nella piazza davanti al castello di Belgioioso. E' successo nel pomeriggio di oggi, martedì 19 marzo, verso le 16. Sull'episodio violento sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno cercando di individuare i responsabili.

Si tratterebbe di altri due giovani, pare sudamericani, che probabilmente abitano nella zona e che dopo l'accaduto sono fuggiti a piedi facendo perdere le proprie tracce prima che sul posto potessero arrivare le forze dell'ordine. Non sono chiari i motivi della lite sfociata in aggressione, avvenuta in pieno giorno nella piazza tra il bar e un barber shop, dal quale sembra che i due ragazzi aggrediti fossero appena usciti, in base ad alcune testimonianze raccolte sul posto appena dopo il fatto.

Si tratta di due giovani nordafricani, uno colpito con coltellate al torace oltre che a un braccio, soccorso in gravi condizioni e trasportato con l'ambulanza in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia. L'altro, 19enne, è in condizioni meno preoccupanti, non in pericolo di vita, con lesioni da taglio sia a un orecchio che a un braccio e anche a una gamba, pare colpito a bottigliate, anche se sulla dinamica dell'accaduto sono ancora in corso le indagini dei carabinieri.