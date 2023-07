Battuda, malore in piscina: bambina di 7 anni gravissima

Battuda (Pavia) - E' finita sott'acqua priva di sensi, colpita da un improvviso malore nonostante la giovanissima età. La bambina, di soli 7 anni, è stata subito soccorsa dal bagnino della piscina e in pochi istanti era già fuori dall'acqua, ma non ha ripreso conoscenza. Scattata l'immediata richiesta di soccorso al 112, dalla centrale operativa Areu sono state inviate a Battuda sia ambulanza che auto medica. La piccola è stata a lungo rianimata e poi trasportata con l'ambulanza in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia.

E' successo verso mezzogiorno e mezza di oggi, domenica 9 luglio, all'impianto sportivo con piscina di Battuda, in via Marcignago. Sul posto sono stati chiamati anche i carabinieri, della Compagnia di Pavia, ma dalla prima ricostruzione dell'accaduto sarebbero state escluse responsabilità. I soccorsi sono stati immediati e per quanto risulta ai sanitari le gravissime condizioni della bambina non sarebbero legate alla permanenza nell'acqua della piscina ma all'entità del malore che l'ha colpita.

Lo scorso 20 giugno era accaduto un episodio molto simile alla piscina del Capus Aquae di Pavia, ma in quel caso la bambina di 8 anni, colpita da quello che le analisi cliniche avevano poi scoperto essere stato un improvviso attacco cardiaco, aveva in breve ripreso conoscenza ed è stata salvata.