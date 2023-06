Basket, Vigevano promosso in A2: esplode la festa. "Una città intera meritava questo risultato”

Vigevano (Pavia) – Un sogno quasi afferrato. Poi sfuggito e poi ancora ripreso con forza e determinazione. Quella della “squadra di squali” con cui Alberto Benites, playmaker della Elachem Vigevano, definisce se stesso e i suoi compagni. Il 73-67 con cui i ducali hanno battuto la Sebastiani Rieti è stato un capolavoro di tenacia e volontà. Una vittoria nella prima giornata della Poule Promozione contro la favorita Orzinuovi aveva messo la strada in discesa salvo poi incappare nella contestatissima sconfitta per mano della Luiss Roma mentre a Ferrara cresceva esponenzialmente il numero dei tifosi ducali arrivati per la sfida decisiva di domenica che la Elachem di coach Paolo Piazza, senza Lorenzo D’Alessandro, forse il suo tassello più importante, infortunato, ha spalancato le porte al sogno.

In tribuna, come in campo, molti non hanno saputo e voluto trattenere le lacrime dopo un’annata straordinaria. Il “muro” gialloblù alla Bondi Arena è stata qualcosa di impressionante: 700 persone, forse di più, contro le sparute rappresentanze delle altre tifoserie. "Abbiamo giocato in casa", ha sussurrato qualcuno nel dopo-partita.

"È stata una impresa incredibile di un gruppo straordinario, che ha chiuso un discorso avviato anni fa con la politica dei piccoli passi – è il commento del sindaco Andrea Ceffa -. Il risultato è stato magnifico ed è arrivato dopo tre giorni di sofferenza. Il merito va a società, coach e giocatore, ma non dobbiamo dimenticare il pubblico vigevanese, che è stato commovente. Una città intera si meritava questo risultato e sarebbe stato una beffa incredibile non riuscirlo ad ottenerlo. Adesso ci aspettano sfide importanti. Ma ci penseremo tra qualche giorno: ora è giusto festeggiare".

Un pensiero che è ribadito dal presidente Sebastian Perini, uno dei pochi “non-vigevanesi” della compagine societaria, commosso davanti al tributo di affetto dei sostenitori arrivati in massa al palasport estense. "Questo traguardo era nei nostri programmi ma non alla fine di questa stagione – ha detto –. Nello sport le cose vanno così e vedere questa gente e l’affetto che dimostra per la nostra squadra è qualcosa di straordinario. Si meritano, ci meritiamo tutto questo". Nei prossimi giorni si inizierà subito a lavorare: affrontare un campionato di A2 comporterà costi sensibilmente più alti; ci sono molti aspetti da mettere a fuoco. Ma intanto c’è la grande soddisfazione per il risultato: piazza Ducale domenica sera era stracolma di tifosi, molti erano tra quelli appena arrivati dalla lunga trasferta in terra emiliana.