Bar e deposito comunale nel mirino dei malviventi

SANNAZZARO DE’ BURGONDI (Pavia)

Un altro bar derubato del cambiamonete per le slot, ma senza spaccata. Le modalità del colpo sono infatti diverse da quello messo a segno la scorsa settimana a Casorate Primo, con un furgone usato per sfondare la vetrata laterale de La Plaza Cafè. A Sannazzaro de’ Burgondi, nella notte tra sabato e domenica, ignoti hanno invece forzato la porta d’ingresso del bar San Bernardino, nell’omonima via. Anche in questo caso però il bottino è stato il cambiamonete. Evidentemente i ladri erano attrezzati per il trasporto della refurtiva, senza perdere tempo a scassinare l’apparecchio sul posto ma portandolo via interamente con tutto il contenuto, per un bottino che al momento non è stato ancora quantificato. Nella stessa nottata, a Zerbolò, altri ladri hanno invece forzato l’ingresso di un deposito del Comune usato per gli attrezzi, a Cascina Guasta: hanno portato via una motosega e una motopompa di proprietà comunale. Valore da quantificare. S.Z.