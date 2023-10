Banditi armati di fresa in fuga con 500 stecche

Colpo dei soliti ignoti ieri poco dopo le 8 ai danni di un corriere che trasportava tabacchi. A quell’ora il furgone è arrivato al Gran Rondò per rifornire la tabaccheria. Il corriere ha parcheggiato e ha portato un primo carico di sigarette, poi un secondo, quindi è tornato a prendere la bolla di consegna dimenticata sul furgone. Appena uscito dal centro commerciale, ha scorto un Suv affiancare il suo mezzo. Dall’auto sono scesi alcuni uomini, uno dei quali armato di una fresa con cui ha tagliato la lamiera del portellone posteriore, poi ha inserito la mano nel foro e fatto scattare la serratura. A questo punto i complici hanno prelevato dieci scatoloni contenenti 500 stecche di sigarette per poi allontanarsi repentinamente. Il corriere ha avvertito i carabinieri, che hanno organizzato posti di blocco per cercare di intercettare il Suv e la banda, ma senza successo.

Ora sono al vaglio le telecamere di videosorveglianza della zona – il parcheggio del centro commerciale non ne ha – per cercare elementi utili a risalire all’auto dei banditi. Il danno è stimato intorno ai 25mila euro.

P.G.R.