Banda di ladri in azione a Sant’Alessandro Martire. Via dalla Cappella un tappeto di tre metri per tre

Non solo in casa, ma anche in chiesa. Ladri in azione nella parrocchiale intitolata a Sant’Alessandro Martire, in via Amendola a Zeme. Nell’arco della giornata di sabato, durante l’apertura dalle 8 alle 19, è stato rubato un tappeto rosso dalla Cappella dell’Addolorata. Erano certo in più d’uno per portare via la refurtiva anche abbastanza ingombrante, di tre metri per tre, ma sono riusciti ad agire senza farsi notare sia nella chiesta, in un momento in cui non c’erano né fedeli né sacerdote o sacrestano, sia all’esterno, quando hanno caricato il bottino su un’auto o un furgone. Ad Albonese invece i ladri hanno forzato la porta-finestra della sala di una casa indipendente, in via Grocco, in assenza dei proprietari tra le 15 e le 18 di domenica, e rubato 500 euro in contanti oltre ad alcuni gioielli d’oro.