Banda del buco nel Compro oro ma il bottino è il salvadanaio con le offerte per il canile Enpa

Voghera (Pavia), 23 maggio 2024 – Non hanno rubato molti gioielli, solo un orologio in riparazione, ma hanno portato via tutti i soldi raccolti dalla titolare del negozio, volontaria e socia Enpa, destinati a un progetto per il canile di Tortona. Monika Bohmova, originaria della Repubblica Ceca, da circa 12 anni gestisce il Compro Oro in corso Fratelli Rosselli, derubato nella notte tra lunedì e martedi.

Un furto da banda del buco: i ladri hanno forzato la porta d’ingresso della parrucchiera a fianco e da lì hanno praticato un foro nella parete che divide i due esercizi commerciali per introdursi in quello che era il loro vero obiettivo. Per la tipologia dell’attività, il Compro Oro è protetto da una saracinesca più resistente della porta della parrucchiera. E i malviventi sembra che avessero studiato bene il colpo, mettendolo a segno proprio nella nottata di chiusura del vicino bar.

Anche se il furto è stato scoperto solo la mattina successiva, all’arrivo in negozio della parrucchiera che s’è trovata la porta forzata e il buco nel muro, il colpo sarebbe stato messo a segno verso mezzanotte, in base anche a quanto riferito da un residente che avrebbe sentito a quell’ora rumori sospetti, senza però rendersi conto di quel che stava accadendo se non il giorno dopo, quando ha visto arrivare la polizia.

Gli agenti del commissariato di Voghera, dopo il primo sopralluogo, sono poi tornati per eseguire rilievi tecnici in entrambi i negozi, in cerca di eventuali tracce che i ladri potrebbero aver lasciato. Una banda certamente di più persone, munite di attrezzi da muratore per praticare in pochi minuti un foro nella parete, abbastanza piccolo ma sufficiente a far passare una persona di corporatura esile. Il ladro che si è così introdotto nel Compro Oro ha frugato in armadi e cassetti, forse convinto di trovare gioielli che invece non c’erano, portando via solo l’orologio che un cliente aveva lasciato in riparazione. Ma ha trovato anche i soldi in contanti della raccolta benefica.

"Il dispiacere più grande - conferma la titolare - è per il furto della somma che stavo raccogliendo, già da diverso tempo, per un progetto da realizzare al canile di Tortona. Ma non mi arrendo e la raccolta fondi riparte subito, spero con l’aiuto di tanti che vorranno sostenerla".