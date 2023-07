Autostrada A21 chiusa a Broni fino alle 10 di domani. Tir contro un pilone: cavalcavia da demolire nella notte

Broni (Pavia), 17 luglio 2021 - Quattro incidenti in poche ore, il primo con gravi conseguenze strutturali a un cavalcavia, che deve essere demolito e autostrada chiusa.

La società Satap, che gestisce l'autostrada A21 Torino-Piacenza, ha comunicato nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 luglio, che la riapertura è prevista per le 10 di domani, martedì 18 luglio.

Il traffico è infatti bloccato tra la uscite di Broni e Casteggio, in entrambe le direzioni di marcia, con uscita obbligatoria dall'autostrada e rientro al casello successivo. "Oggi alle 12.26 sulla A21 Torino-Piacenza al km 125+000 Sud - spiecifica la Satap - si è verificato un tamponamento che ha coinvolto 2 mezzi pesanti che si sono traversati sull'autostrada. A seguito dell'evento, uno di tali mezzi pesanti ha sviato andando a collidere contro il puntone del cavalcavia n.111, tra Broni e Casteggio, provocandone una grave lesione". Il traffico è stato subito bloccato in entrambe le direzioni, con i tecnici che hanno poi deciso per la demolizione nella notte del cavalcavia, per la successiva ricostruzione.

Nel frattempo, oltre a questo primo incidente fra i due mezzi pesanti, con i due camionisti, di 48 e 68 anni, estratti dalle lamiere dei mezzi dai vigili del fuoco e trasportati con le ambulanze al Policlinico San Matteo di Pavia, in condizioni serie ma non gravissime, sulla stessa autostrada, nell'arco di pochi chilometri (alle progressive chilometriche 112, 119 e 110, sempre in corsia Sud), si sono verificati in circa mezz'ora (alle 13.23, alle 13.44 e alle 13.56), altri tre incidenti, nel secondo con anche l'intervento dell'elisoccorso per trasportare in codice giallo un altro camionista ferito all'ospedale di Cremona.