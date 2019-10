Pavia, 28 ottobre 2019 - Il totale delle sanzioni è arrivato all'importo di 1.388,34 euro. E' l'esito di un controllo effettuato dalla Polstrada di Pavia, nell'ambito di servizi specifici mirati ai mezzi adibiti al trasporto di persone.

Nella circostanza è stato controllato un autobus che stava effettuando un servizio sostitutivo per conto di Trenord. Un mezzo adibito a noleggio con conducente, le cui irregolarità trovate dalla Polstrada sono state contestate alla ditta di trasporti e non certo a Trenord, che anzi risulta parte lesa e che potrebbe a sua volta rivalersi sui responsabili per un servizio ben al di sotto degli standard richiesti anche per quel che riguarda la sicurezza dei passeggeri. Al controllo del cronotachigrafo, infatti, è risultato che il conducente, di nazionalità tunisina, non aveva rispettato il periodo minimo di riposo giornaliero, violando così l'apposita prescrizione delle norme. Altra irregolarità riguardante sempre il conducente è risultata la mancata attestazione della tipologia del rapporto di lavoro in essere. Infine, la stessa ditta è risultata pure sprovvista dell'obbligatoria comunicazione di inizio attività (Scia) prevista dal regolamento di Regione Lombardia.