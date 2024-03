Pavia, auto travolge cancellata e finisce sul tetto di un'altra vettura nel cortile

Pavia, 20 marzo 2024 - L'auto ha sfondato e trascinato sotto di sé la cancellata, finendo con le ruote posteriori letteralmente sopra il tetto di un'altra vettura parcheggiata nel cortile.

Non sono state per fortuna gravissime per le persone coinvolte le conseguenze dell'incidente stradale successo nella mattinata di oggi, mercoledì 20 marzo, poco prima delle 9, in viale Cremona a Pavia. La dinamica e le responsabilità del sinistro sono al vaglio degli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai soccorsi sanitari. Ne è uscito illeso l'automobilista alla guida della Volskwagen Tiguan grigia che ha terminato la carambola in una posizione che sembra sfidare le leggi della fisica, adagiandosi tra la cancellata divelta e sopra la Fiat 16 rossa che era parcheggiata nello stretto cortile lungo la strada, al civico 59. Trasportato invece in ospedale con l'ambulanza in codice giallo il motociclista 27enne in sella alla Kawasaki rimasta a terra sulla carreggiata: non ha perso conoscenza, non è in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono al vaglio dei medici del Policlinico San Matteo.

La spaventosa dinamica aveva fatto tenere il peggio a chi ha assistito alla scena, con preoccupati allarmi lanciati al 112 che hanno fatto arrivare sul posto i soccorsi in codice rosso.