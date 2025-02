Auto si ribalta. Ricoverata la conducente

Una donna di 27 anni è rimasta ferita nella notte tra venerdì e ieri a causa dell’uscita autonoma della sua auto avvenuta lungo la provinciale 6 nel tratto compreso tra Cilavegna ed Albonese. Secondo una prima ricostruzione operata dai carabinieri della Compagnia di Vigevano, intervenuti sul posto per i rilievi, la giovane ha perso il controllo del mezzo probabilmente a causa del fondo stradale reso viscido dalla pioggia. La sua auto è uscita di strada ed è finita, ribaltandosi, in un campo. Soccorsa dal personale medico del 118 è stata ricoverata al San Matteo. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto anche i vigili del fuoco di Robbio.U.Z.