Auto e locali al pettine della polizia

Sono state 76 le persone identificate e 36 i mezzi controllati dagli agenti della polizia di Stato impegnati in un controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati contro il patrimonio e a garantire la sicurezza nei locali pubblici oltre a monitorare possibili attività illecite. I controlli hanno impegnato gli agenti del commissariato di viale Libertà con il supporto di due pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine della Lombardia da Milano e di due pattuglie dei carabinieri. Sono stati predisposti posti di controllo nella zona della stazione , uno dei punti caldi dove sono stati controllati anche due esercizi pubblici e a una sala slot. Nel corso del servizio un individuo è stato trovato in possesso di droga per uso personale e quindi segnalato alla Prefettura.

U.Z.