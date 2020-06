Pavia, 28 giugno 2020 - Promuovere e valorizzare le eccellenze del territorio attraverso un dialogo con il mondo universitario, sanitario, imprenditoriale e culturale. È l’obiettivo di “Nova Ticinum“, neonata associazione che vuole promuovere la conoscenza della storia, dei costumi, dell’arte e di tutti gli aspetti della cultura, dell’economia e della scienza di Pavia e provincia. Presieduta dal cardiochirurgo di fama mondiale, il professore Mario Viganò, che proprio in questi giorni ha subìto un grave lutto, “Nova Ticinum“ ha tra i soci fondatori un gruppo di cittadini portatori di diverse esperienze professionali come la giornalista Raffaella Costa.

«Desideriamo trasmettere ai cittadini la conoscenza del valore del nostro territorio", anticipano i soci. "La città di Pavia – aggiunge il professor Viganò – è caratterizzata sul piano culturale e su quello sanitario da due gloriose e pluricentenarie istituzioni: l’Università e il San Matteo fondato da Fra’ Domenico di Catalogna nel 1456, cui più recentemente si sono affiancate le cliniche Maugeri, il neurologico Mondino e la Città di Pavia realizzando la “cittadella del sapere e della salute“ che non ha eguali in Lombardia e in tutta Italia. In aggiunta a ciò la cittadella si arricchisce di una serie di collegi universitari, storici. In questo panorama abbiamo pensato di fondare un’associazione che si cali nel territorio ripristinando quella “pavesità“ andata purtroppo perduta, soprattutto in alcune istituzioni".

Lo sguardo è rivolto alle nuove generazioni. "Intendiamo evitare fughe in avanti o diserzioni – proseguono i soci – che promuovono la sensazione, ormai diffusa, di un territorio privo di motivazioni o addirittura in via di desertificazione. Un compito difficile, ma non impossibile".

La presentazione al pubblico di Nova Ticinum si terrà alle 17,30 di venerdì nell’aula del ‘400 dell’Università di Pavia. “Pavia e l’emergenza sanitaria: esperienze, eccellenze, idee di futuro“ sarà il tema dell’incontro cui parteciperanno il rettore Francesco Svelto, la responsabile del Fundraising Università Ilaria Cabrini, Giovanna Riccardi del Dipartimento biologia e biotecnologie, il presidente del San Matteo Alessandro Venturi, i dirigenti medici Eloisa Arbustini (Centro malattie genetiche cardiovascolari), Fausto Baldanti (Virologia molecolare), Raffaele Bruno (Malattie infettive), Cesare Perotti (Immunoematologia e medicina trasfusionale), Giuseppe Fedegari presidente di Autoclavi Fedegari e Claudio Raina, ceo Ideallux Gruppo Raina. Modererà il dibattito Lara Vecchio.