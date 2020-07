Vigevano, 30 luglio 2020 - Un raffica di multe e il rischio della cessazione dell’attività. E’ quello a cui è andato incontro il titolare di un locale che è stato controllato dagli agenti del nucleo operativo della polizia locale di Vigevano. Pur avendo la licenza come ristorante e bar, il locale, nel quale erano state allestite due postazioni per la musica, faceva pagare l’ingresso agli uomini mentre per le donne era gratis.

Gli agenti hanno accertato la vendita di alcol al bancone dopo le 21, pratica vietata da una ordinanza del sindaco e, soprattutto, la presenza di almeno 300 persone con la coda all’ingresso ben oltre le 2, orario di chiusura obbigatoria. Il titolare è stato multato di 400 euro per la violazione delle misure di contenimento del Covid-19 così come previste dai Decreti del presidente del Consiglio: per la presenza di assembramenti è prevista la chiusura dino a 5 giorni; di altri 400 per il mancato rispetto dell’ordinanza sindacale sulla vendita di alcolici e ancora una sanzione da 258 a 1.549 euro per la mancanza di licenza per il pubblico spettacolo.

Il titolare risulta anche indagato per apertura abusiva di luoghi di spettacolo e intrattenimento che prevede l’arresto sino a 6 mesi e una ammenda fino a 103 euro e che contempla anche la cessazione dell’attività.