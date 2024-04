Assalto-bis ad Agrizoo. Bottino di 3mila euro

I ladri sono tornati a colpire a pochi giorni di distanza al negozio Agri Zoo di strada Pavese a Mortara. Questa volta i malviventi hanno forzato una delle porte anti-panico della struttura e si sono introdotti nel negozio con lo scopo di mettere le mani sul denaro custodito in cassa. Secondo una prima stima effettuata dai carabinieri, che sono intervenuti a seguito della richiesta da parte del personale che ha scoperto l’accaduto ieri mattina, al momento di riprendere l’attività, il bottino dovrebbe essere di poco inferiore ai 3 mila euro. Le indagini sono scattate immediatamente e tra i primi accertamenti effettuati ci sono stati quelli relativi alla presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona che potrebbero aver intercettato l’azione dei malviventi prima o dopo la loro azione e fornire agli investigatori elementi utili per la loro identificazione. Lo stesso negozio era già stato presi di mira nella notte tra venerdì e sabato scorso con una modalità simile: in quella circostanza i ladri erano riusciti a mettere le mani su meno di 300 euro. Un bottino non proprio soddisfacente che forse li ha spinti, ma si tratta solo di una ipotesi, a riprovarci. Umberto Zanichelli