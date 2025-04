Asportata la cassaforte del negozio

STRADELLA (Pavia) Un colpo da professionisti, messo a segno in meno di cinque minuti, mentre suonava la sirena dell’antifurto. I ladri, una banda composta da almeno tre o quattro uomini, sono arrivati su un furgone bianco, hanno forzato la porta di un’uscita di sicurezza e poi fatto un buco nel muro interno per entrare negli uffici, dove hanno sradicato la cassaforte ancorata al pavimento, l’hanno portata fuori ancora chiusa e caricata sullo stesso furgone con il quale sono fuggiti, prima che potessero arrivare le forze dell’ordine. L’allarme è scattato alle 4.15 di ieri, al Briko OK di Stradella, in via Nazionale, lungo la Statale 10 “Padana inferiore”, vicino al rondò dell’incrocio con la SP201. Un furto dall’esito diametralmente opposto, ma dalla dinamica identica, rispetto a quello fallito giusto 24 ore prima a Pavia, al Carrefour sulla Vigentina, dove la cassaforte era stata invece abbandonata in mezzo alla galleria commerciale. In quel caso i malviventi si sono resi conto di non farcela a portare via il bottino e hanno preferito fuggire a mani vuote, mentre a Stradella sono riusciti a mantenere i tempi che avevano evidentemente calcolato bene. I carabinieri indagano su entrambi gli episodi, ma al momento non ci sono conferme che possa trattarsi della stessa banda, anche per la distanza geografica tra i due obiettivi presi di mira. E pure il fugone bianco usato per entrambi i colpi fornisce un’indicazione troppo generica senza ulteriori riscontri che potranno arrivare dal prosieguo delle indagini. I militari hanno acquisito i filmati della videosorveglianza, che anche con i ladri in azione a volto coperto potrebbero comunque fornire qualche elemento utile per capire se possa essere la stessa banda coinvolta in entrambi gli assalti. Stefano Zanette