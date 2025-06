Asp, conti in ordine. I ricavi aumentano

Un sostanziale equilibrio di bilancio. Sono positivi i dati relativi al conto consuntivo per l’esercizio 2024 di Asp (azienda servizi alla persona) Pavia. L’avanzo è pari a 4mila e 108 euro rispetto ai 35mila e 221 euro del 2023. "E’ il frutto di un 2024 di impegno costante - ha detto il direttore generale Maurizio Niutta - e di servizi che sono stati erogati in modo adeguato a un numero sempre crescente di utenti". Aumentati i ricavi delle prestazioni che da 29 milioni e 295mila euro del 2023 sono passati a 30 milioni e 246mila euro, andando a sostenere i maggiori costi a causa dell’inflazione. Maggiori gli introiti per i servizi in solvenza o a compartecipazione degli utenti con una quasi totale saturazione dei posti letto disponibili. Il valore della produzione da 31 milioni e 94 mila euro euro è incrementato per circa 900mila rispetto all’anno precedente raggiungendo 32 milioni e 44 mila euro euro.