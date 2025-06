Addio a Giusto Fuga: "Fu sindaco apprezzato"

CILAVEGNA (Pavia)

È stato sindaco di Cilavegna per un solo mandato, dal 2004 al 2009, dopo gli anni di Carlo Pisani. Ma ha saputo lasciare un segno. Il centro lomellino piange la scomparsa a 86 anni di Giusto Fuga che guidò il centro lomellino a capo di una lista di centro-sinistra. La sua esperienza amministrativa si era esaurita alla tornata elettorale successiva nella quale era stato battuto da Giuseppe Colli, alla guida del centro-destra e a quel punto aveva rassegnato le sue dimissioni da consigliere di opposizione. Da tempo si era trasferito a Rimini.

"È stato un buon amministratore – sono le parole di Manuel Maggio, che ora siede sulla poltrona di primo cittadino –. A lui si deve l’adozione degli atti che hanno portato al riconoscimento del marchio De.Co. (Denominazione comunale di origine, ndr) per l’asparago rosa che viene prodotto solo nel nostro territorio. I dipendenti comunali lo ricordano come una persona sempre disponibile al confronto e preoccupata per lo sviluppo della sua comunità". Fuga aveva avviato anche la collaborazione con l’oratorio per l’organizzazione del Grest, stanziando delle risorse per sostenere le famiglie meno abbienti, che è poi proseguita con i sindaci che sono venuti dopo di lui.

Umberto Zanichelli