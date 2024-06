Arrivederci, Biennale. Tredicimila i visitatori

Ha chiuso i battenti domenica, dopo due mesi, la Biennale di Vigevano ospitata nel Castello. "Una splendida avventura – commenta la curatrice Arianna Forni – Tengo però a dire che questa non è la fine ma al contrario l’avvio di un grande progetto per portare l’arte in casa di chiunque abbia voglia di conoscerla. Per Vigevano stiamo facendo tantissimo perché è un luogo meraviglioso, che merita di essere valorizzato. Siamo già al lavoro per allestire la prossima edizione, tra maggio e giugno 2025. Ringrazio il milione di persone che abbiamo raggiunto attraverso i canali social, gli oltre 13 mila visitatori che sono venuti a conoscere i nostri spazi e tutti i followers, in continuo aumento. A tutti vogliamo raccontare passo dopo passo la prossima evoluzione di questo straordinario progetto cui vogliamo dare continuità e sempre maggiore prestigio".

U.Z.