Aria di San Valentino. Passeggiate e serenate. È Vigevano in love

VIGEVANO (Pavia) Amare vuol dire guardare nella stessa direzione e, magari, le stesse bellezze. In occasione di San Valentino, torna per la IX edizione "Vigevano in love" con un nuovo programma ricco di suggestioni ed eventi per gli innamorati che avranno la possibilità di prenotare e scegliere fra diverse proposte. Organizzata da Diapason consortium con il patrocinio del Comune di Vigevano, propone un programma di iniziative che vanno dalla passeggiata romantica alla serenata d’amore senza dimenticare una cena speciale.

La passeggiata romantica è prevista tra castello e centro storico, un viaggio indietro nel tempo nel quale si narra di una giovanissima duchessa, Beatrice, fedele, affabile e virtuosa sposa del Duca, Ludovico, ambizioso, malandrino e fedifrago, ma sentimentale. Ovviamente non può mancare un racconto su Eleonora, attrice incline a intrecciare relazioni sfortunate, e Gabriele, famoso scrittore italiano, solito collezionare amanti. Tra i due, Duse e D’Annunzio, schermaglie, gelosie, devozione e crudeltà. Sul filo delle emozioni, il tour si soffermerà sui luoghi legati ai celebri innamorati. L’appuntamento è per venerdì 14 alle 15,45 con ritrovo alla torre del Bramante in corrispondenza dell’Infopoint (ingresso in cima allo scalone di ingresso al castello, entrando da piazza Ducale).

Parlando di innamorati, poi l’appuntamento con la tradizionale ricorrenza della serenata è doppio. Il primo è di impronta moderna e vedrà After life music dimension interpretare alcuni fra i più bei brani d’amore nel ridotto del teatro Cagnoni nel giorno di San Valentino alle 18,30. Il secondo appuntamento per domenica 16 con il titolo "Amore senza tempo: cinque secoli di canzoni d’amore"" è all’auditorium San Dionigi e vedrà i musicisti di Bottega dei suoni portare in scena un repertorio che attraversa le epoche, dal ‘500 fino al ‘900, dall’omaggio a Giovanni Pierluigi da Palestrina in occasione dei 500 anni dalla sua nascita, all’omaggio a Bruno Martino, nella ricorrenza del suo centesimo anniversario.

La giornata potrà finire con una cena a lume di candela, ma per chi vorrà cenare a casa martedì (alle 20) da Rotary Vigevano Mortara e da Radici Lab è prevista una lezione di cucina del ciclo "La cucina del cuore". Infine quest’anno Vigevano è "La città dei gatti", la manifestazione che ha l’ambizione di poter sensibilizzare il pubblico, attraverso numerosi eventi sul tema del mondo felino. I testimonial dell’edizione 2025 sono Romeo e Duchessa de "Gli Aristogatti", la più celebre coppia di gatti innamorati. Tra gli appuntamenti il Concerto in miao, interamente dedicato al rapporto tra il jazz e i gatti (il 2 marzo all’auditorium San Dionigi di Vigevano): "Tutti quanti voglion fare jazz" cantavano "Gli Aristogatti".

Manuela Marziani