Architettura, affreschi, libri antichi. Tutti i segreti del seminario vescovile

Un pomeriggio dedicato alla scoperta del seminario vescovile. Due visite guidate sono in programma oggi alle 14,30 e alle 16 per conoscere un edificio storico in via Menocchio 26, che risale al XV secolo. Questa antica struttura, originariamente il monastero femminile di Santa Maria Teodote, fondato in età longobarda, è famosa per il suo chiostro rinascimentale. All’interno si trova un chiostro quattrocentesco, la cappella dedicata al Santissimo Salvatore, il refettorio, la sala capitolare, i resti di epoca longobarda e la chiesa monastica. Accompagnati da uno storico dell’arte, i visitatori potranno ammirare anche una collezione di libri antichi in pergamena e una copia autografa dei "Promessi sposi" di Alessandro Manzoni. Il percorso, proposto da Lombardia segreta, culminerà nella cappella, adornata da affreschi del ‘500 da Bernardino Lanzani e dai suoi allievi, e nella cripta, un luogo affascinante ricco di storia e mistero. Per partecipare alla visita è richiesto un contributo da 5 a 12 euro.