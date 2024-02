Apre lo sportello Sos Divorzi. Per pari diritti tra i due ex

Uno sportello Sos Divorzi per sostenere chi si separa. Lo ha aperto il Codacons. A Pavia al 1° gennaio 2022 risultavano 3.242 persone divorziate con una prevalenza di donne, 1.972 contro 1.270 uomini. Di recente un marito separato ha chiesto alla Cassazione la revoca dell’assegno divorzile da 600 euro perché aveva fatto vivere l’ex nel lusso e le aveva lasciato 300mila euro oltre a gioielli e orologi. "La Cassazione – spiegano gli avvocati Angelo Cardarella (nella foto) e Carlo Gasparro – ha ritenuto che la somma mensile dovesse essere comunque corrisposta poiché la donna, di comune accordo col coniuge, aveva lasciato ogni attività per stare in famiglia, nonostante a 35 anni avesse una carriera da indossatrice che a 50 non poteva riprendere. L’equilibrio tra i diritti dei coniugi, soprattutto nelle crisi matrimoniali in cui sono coinvolti figli, necessita interventi che evitino squilibri e sperequazioni. Il nostro sportello punta a questo". L’indirizzo mail è codacons.pavia@gmail.com.

Per gli innamorati arriva invece la stangata di San Valentino. Per il Codacons i rincari medi ammontano all’8% con punte del 25% come per il cofanetto regalo per il trattamento corpo. Rincari anche per i cioccolatini (+22%) e per i bouquet di fiori (50 euro): "Per la cena romantica aumenti fra il 6% e il 25%".

M.M.