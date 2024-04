Aperto un ufficio di prossimità giuridica

Un ufficio di prossimità giuridica, che si occuperà essenzialmente di tutela dei minori e amministrazione di sostegno collegato per via telematica col Tribunale di Pavia, allo scopo di agevolare i cittadini che, in caso contrario sarebbero costretti ad impegnare molto tempo e altrettante risorse per raggiungere il capoluogo. Lo sportello sarà attivo nell’Ambito distrettuale della Lomellina in via Madonna degli Angeli. "L’apertura di questo ufficio serve ad evitare di andare fisicamente a Pavia, evitando dispendio di energie e tempo" commenta il sindaco Andrea Ceffa. La necessità di una simile struttura è stata rimarcata anche da Alessandra Agostino della cooperativa “Come noi“ di Anffas Mortara. "Noi ci occupiamo di numerose famiglie con amministrazione di sostegno – spiega – e il viaggio da Mortara a Pavia implica dover investire una giornata intera". Per Marina Bellegrandi, presidente della Seconda sezione civile del Tribunale di Pavia "il Tribunale mette a disposizione volentieri il giudice tutelare e i cancellieri ma non dobbiamo dimenticare l’ormai cronica carenza di personale". U.Z.