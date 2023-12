Pavia, donna muore investita da un furgone: l’autista scappa e poi si consegna alla polizia locale

Pavia, 13 dicembre 2023 – Ha investito una donna lasciandola esanime sull’asfalto ed è scappato. Il gravissimo incidente si è verificato questa mattina attorno alle 7 nel quartiere di San Pietro in Verzolo a Pavia. Una 76enne stava camminando davanti alla farmacia quando è stata travolta da un furgone bianco che è fuggito via. Soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale San Matteo in codice rosso, l’anziana non ce l’ha fatta. E’ morta poco dopo. Immediatamente sono scattate le ricerche per riuscire a risalire all’autista del furgone che si è consegnato alla polizia locale intervenuta sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi. L’investimento ha causato pesanti disagi al traffico cittadino che non manca mai nelle prime ore del mattino con code in entrata e in uscita da Pavia verso la tangenziale e da viale Cremona.