Scomparso l’ex cuoco Antonio Gira: ricerche in corso

Pavia, 18 febbraio 2024 – Si moltiplicano gli appelli suoi social network per Antonio Gira, ex cuoco scomparso da lunedì scorso. L’uomo, 61 anni, abita nelle case di via Cignoli. A denunciare la sparizione è stata un’amica che vivrebbe con lui da circa un mese.

L'ex cuoco Antonio Gira (nel tondo): la scomparsa denunciata ai carabinieri

La donna si è recata nella caserma dei carabinieri, presentando denuncia. Gira, 61enne, soffre di alcune patologie, per le quali gli è stata riconosciuta una pensione di invalidità, come raccontano i media locali. Negli ultimi tempi, spiegano alcuni conoscenti, le difficoltà per Gira sarebbero aumentate, tanto da costringerlo a rivolgersi alla sezione della Caritas attiva presso la parrocchia della Sacra Famiglia, per ricevere il pacco di alimentati riservato ai bisognosi. Anche qui, così come nel bar di via Tasso che sarebbe stato solito frequentare, non sarebbe stato più visto negli ultimi giorni.

Nella sua denuncia ai militari dell’Arma la donna che vive con lui avrebbe sostenuto di aver provato a chiamarlo al cellulare, ma di averlo trovato spento. Secondo alcune testimonianze che circolano sui social network lunedì, giorno della scomparsa, Gira sarebbe stato visto salire su un autobus, il numero 7. I conoscenti, pur riconoscendo che Antonio si trovava in un momento difficile, sono convinti che possa essere accaduto qualcosa di brutto: “Non è da lui andarsene così”. Da quel momento si sarebbero perse le sue tracce. I carabinieri indagano a 360°, senza scartare alcuna pista.