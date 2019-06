Candia Lomellina (Pavia), 30 giugno 2019 - Era con amici sulle rive del Sesia, dopo aver mangiato è andato a rinfrescarsi in acqua e probabilmente è stato colto da un malore, forse una congestione. Lo hanno visto annaspare in acqua, qualcuno si è anche tuffato per tentare di andare a soccorrerlo, ma ormai era troppo tardi: è finito sott'acqua senza più riemergere.

L'allarme è scattato poco prima delle 16 di oggi, a valle del ponte sul Sesia di Candia Lomellina, al confine tra Lombardia e Piemonte. Sul posto sono intervenuti i soccorsi dell'Areu, i sommozzatori dei vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Vigevano. Dopo poco più di un'ora di ricerche il corpo è stato recuperato, ormai privo di vita. Aveva 41 anni, extracomunitario magrebino, residente a Vignale Monferrato (Alessandria).