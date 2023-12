"Anastasia, voglio sapere che stai bene": appello della sorella alla 16enne scomparsa da Pavia

“Voglio solo sapere che stai bene”. Micol Ronchi, la sorella di Anastasia la 16enne scomparsa da Pavia la mattina del 13 dicembre, ha rivolto un altro appello per trovare l’adolescente che ha fatto perdere le sue tracce. “Non so se stai usando i social – ha detto Micol in un video nel quale si è rivolta direttamente alla sorella scomparsa senza il cellulare -, voglio ingenuamente pensare che tu lo stia facendo. Per favore, fammi sapere che stai bene. Ho bisogno di sapere che stai bene. Se sei con qualcuno, abbiamo bisogno di sapere come stai”.

Con la voce rotta dall’emozione, la speaker radiofonica che ha oltre 67mila follower, ha invitato Anastasia, se ha con sé un telefono o anche se non ce l’ha, a farle sapere in qualunque modo che sta bene. “Ferma un passante – ha detto – mandami un messaggio dove ti pare scrivendomi come ti chiamavo da piccola”.

Il timore è che qualche mitomane possa approfittarsi della situazione e, con il passare dei giorni aumentano le preoccupazioni perché, nonostante sia stata presentata subito la denuncia di scomparsa, la ragazzina sembra essere svanita nel nulla. “Non me la sento di fare un appello in televisione – ha aggiunto Micol -, non spetta a me farlo. Ma se mia sorella è con qualcuno, per favore, ci faccia sapere come sta”.

Anastasia, che da alcuni mesi si era trasferita da Viareggio a Pavia dove andava a scuola, è stata vista alla stazione e poi su un treno per Genova Brignole da cui dovrebbe averne preso un altro per Viareggio. Nella città toscana pare che Anastasia abbia incontrato alcuni amici, che sono stati sentiti dai carabinieri, ma poi la 16enne dovrebbe aver preso un altro treno per tornare in Lombardia, a Monza in particolare. Con sé ha uno zaino grande e i capelli colorati di biondo molto chiaro è probabile che ora siano tornati al suo colore naturale, il castano.