Altri vandalismi in stazione. Mandato in frantumi il vetro dell’ascensore

VIGEVANO (Pavia)

Ancora atti di vandalismo alla stazione ferroviaria di Vigevano. Ennesimo episodio che riguarda lo scalo ferroviaria cittadino dove, nella notte tra venerdì e sabato, una mano ignota ha mandato in frantumi il vetro dell’ascensore che collega la stazione all’uscita verso via Gramsci. Oltre ai comprensibili disagi cagionati a chi quell’ascensore lo utilizza per questioni di forza maggiore c’è l’aspetto legato all’assoluta mancanza di rispetto verso la cosa comune. Peraltro la stazione cittadina è stata a più riprese oggetto dell’attenzione dei vandali. Solo qualche settimana fa erano stati danneggiati in modo considerevole i pannelli dei copertura del sottopasso. E tutto questo nonostante le forze dell’ordine, in particolare la polizia locale, abbiano intensificato negli ultimi mesi i controlli. U.Z.