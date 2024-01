Lotteria Italia, tre milioni vinti ad Albuzzano: la gioia della tabaccaia Clara Delmonte

Pavia, 7 gennaio 2024 – ROMA – "Eravamo a una festa della Befana ieri sera, i clienti hanno cominciato a dire che avevano vinto ad Albuzzano". Così Clara Delmonte, contattata da Agipronews, titolare dell’omonima tabaccheria ad Albuzzano, in provincia di Pavia, dov’è stato vinto il terzo premio della Lotteria Italia 2023 da due milioni di euro.

"Ci sono tre bar in paese, non pensavamo fosse da noi, ma quando siamo tornati a casa abbiamo visto le matrici e ci siamo stupiti”.

L’esercizio si trova su una strada provinciale, dunque c’è grande traffico: “Non è detto che sia qualcuno del paese, che è molto piccolo, in questi giorni siamo stati chiusi quindi aspettiamo per capire se qualcuno si farà vivo”. "In passato abbiamo avuto qualche vincita, ma mai così importante. – Ha continuato la titolare. – La più alta è stata una cinquina da oltre 70mila euro al Lotto, poi anche qualche Gratta e Vinci da 10mila e 30mila euro”. La riconoscenza dei clienti, però, non sembra scontata: “Solo una signora ci ha portato un cesto, eravamo sotto Natale qualche anno fa”. Trattandosi della Lotteria Italia, c’è anche il rischio che il premio non venga riscosso: “Tanti comprano il biglietto per tradizione, poi se lo dimenticano. Spero che vinca qualcuno che ha bisogno. Metteremo un cartello sulla porta per segnalare la vincita, magari anche al vincitore stesso”. GF/Agipro