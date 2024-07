All’istituto Caramuel tre diplomati alla maturità con 100 e lode

Un corso scolastico impegnativo, ma che premia gli studenti che danno il loro meglio. Se qualche giorno fa l’istituto “Caramuel-Castoldi-Roncalli“ di Vigevano aveva sorpreso per l’alto numero dei rimandati dell’indirizzo tecnico, addirittura il 51,44% del totale facendo registrare nel complesso un aumento delle bocciature in ragione dello 0,3% e quello dei rimandati del 2,5%, in sede di maturità non sono mancate le soddisfazioni per l’istituto diretto dal professor Matteo Loria (nella foto).

Sono stati sinora tre gli studenti dell’istituto vigevanese ad avere ottenuto il diploma con la votazione di 100 e lode. Si tratta di Matteo Aguzzi, Angela Hu della V A e Andrea Marzorati della V CI, una classe quest’ultima in cui si è registrato un secondo 100, ottenuto da Mattia Viola e dove i maturi oltre quota 80 sono stati quattro ed un quinto oltre i 90. "E’ una gran bella classe – è il commento di Loria – e lo è stata per tutto il corso di studi". Gli esami di maturità in diversi istituti cittadini sono ancora in corso.

U.Z.