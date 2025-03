Alle 13 l’ultimo saluto al “prof“ Erardo Costa. Risollevò il basket

Si terranno alle 13 di oggi nella chiesa di San Lanfranco, in via San Lanfranco Beccari, i funerali di Erardo Costa (nella foto), morto domenica a 76 anni. “Il prof“, come veniva chiamato il docente di educazione fisica alle Superiori, ha contribuito a far rinascere il basket, rimasto orfano della palla a spicchi dopo il successo della serie A. Con Costa il basket era tornato faticosamente in A2 e aveva avvicinato di nuovo tanti tifosi e appassionati. Per ricordare Erardo Costa il vicepresidente del Senato e presidente della Pallacanestro Pavia 1933, Gian Marco Centinaio, ha annunciato che domenica in occasione della partita della squadra di basket partirà una raccolta firme per chiedere al Comune di intitolare il nuovo palazzetto al “prof“.