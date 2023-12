All’asta le divise dei cestisti. Il ricavato a favore del centro antiviolenza

Vendere all’asta le magliette e i pantaloncini che i giocatori della Elachem Vigevano hanno indossato nella gara del 26 novembre, “Giornata contro la violenza di genere“, per raccogliere fondi da destinare al centro antiviolenza Kore di Vigevano. È l’iniziativa promossa dalla società ducale sino a sabato. Gli interessati possono partecipare all’asta accendo dal link https://www.ebay.it/e/_beneficenza/charity-sport. La serie di magliette speciali, bianche con una banda rosa al centro con il nome del main sponsor, riportano frasi che si possono leggere solo da molto vicino. In quella partita, peraltro, la formazione ducale compì una vera impresa battendo l’Acqua San Bernardo Cantù, una delle candidate dal passaggio in serie A.