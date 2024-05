Alla locanda etica I Fiulot cinque anni di lavoro sociale

Compie 5 anni I Fiulot, la locanda etica che punta a dare indipendenza economica e inserimento sociale a persone che cercano una seconda occasione: in sala ci sono persone che hanno alle spalle un percorso difficile e sono a caccia di un riscatto. C’è chi ha problemi di disabilità e, stando in sala, è "rinato", rifugiati politici e pure chi ha un trascorso fatto di abuso di sostanze. Seguiti da professionisti, i ragazzi hanno imparato a servire a tavola e ad avere a che fare con la clientela. "Le loro storie e il loro lavoro - dicono i titolari - sono il motore silenzioso del locale in cui anche gli arredi sono stati realizzati dai ragazzi e dagli educatori con materiali di recupero". Molte delle verdure e della frutta servite arrivano dagli orti biologici dell’attività, il resto proviene, se è possibile, da filiere corte e sostenibili, piccoli produttori locali, orti sociali, comunità terapeutiche e aziende che producono in modo etico e attento. In occasione del compleanno, stasera alle 21 si festeggerà con un gruppo di musicisti amici, che sono stati accanto alla locanda in questo primo periodo di vita condividendo desideri, fatiche, piccoli successi e anche grandi crisi, che non sono mancate. I “Tri urluc“ suoneranno questa sera accompagnando un apericena e tante risate. M.M.