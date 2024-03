Alimenti e aiuti per le utenze. Crescono i bisognosi assistiti

Cresce all’inizio del 2024 il numero delle persone che si sono rivolte alla Caritas di Parona per avere supporto dopo che il dato era rimasto stabile nell’anno passato. Un incremento che, si ipotizza, possa essere legato all’abolizione del reddito di cittadinanza. La Caritas paronese è attiva sul territorio da 37 anni ed è tra le più longeve della Lomellina. Secondo i dati diffusi circa il 40% di coloro che chiedono sostegno è rappresentato da famiglie extracomunitarie. Ogni 15 giorni l’organizzazione si occupa della distribuzione delle borse alimentare, ma offre anche contributi per il pagamento delle utenze che hanno subìto un rincaro per effetto dell’impennata delle tariffe. Ma la Caritas può contare su una rete di collaborazioni che include molte aziende e attività del territorio che offrono il loro contributo a sostegno dei più bisognosi. Importante è anche il fatto che il gruppo dei volontari stia assumendo un carattere multietnico e che abbia incluso negli ultimi anni diversi giovani con la prospettiva di dare continuità al progetto. U.Z.