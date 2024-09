Albuzzano: bandito armato di pistola e con il casco in testa rapina un supermercato

Albuzzano (Pavia), 5 settembre 2024 – Armato di pistola e con un casco integrale a coprire il volto si è presentato attorno alle 20 di ieri sera, mercoledì 4 settembre, al supermercato di “D più” di viale Lodi.

A quell’ora il punto vendita di Vigalfo, una frazione di Albuzzano, stava chiudendo e le cassiere erano intente a fare i conteggi. “Datemi i soldi” ha minacciato il rapinatore che si è fatto consegnare 300 euro, prima di allontanarsi apparentemente a piedi.

Non si sa, infatti, se l’uomo fosse arrivato in moto lasciandola lontana dalle telecamere di sorveglianza per non essere identificato o se avesse davvero raggiunto a piedi il punto vendita che si trova sulla strada per Lodi. I carabinieri stanno indagando.

Soltanto una settimana fa si era verificata una rapina molto simile a Torrevecchia Pia. Anche in quel caso un uomo armato e con un casco integrale è entrato nel supermercato Carrefour all’ora di pranzo, quando le casse avevano meno clienti in coda per pagare, e puntando l’arma a un’operatrice si è fatto consegnare 2mila euro, tutti i soldi raccolti fino a quel momento.