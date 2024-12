Agli anziani 20 alloggi dotati di domotica

Dalla collaborazione tra enti e con il cofinanziamento del ministero della Salute 2014-2020 nasceranno a Pavia 10 alloggi protetti per fornire sostegno ad anziani autosufficienti che cercano nell’ambiente domestico contesti sicuri e confortevoli. L’idea del progetto Trustinageing è nata da un gruppo di ricercatori dell’Università di Pavia di quattro diversi dipartimenti – Ingegneria industriale e dell’informazione con la professoressa Micaela Schmid (nella foto), Ingegneria civile e architettura, Sanità pubblica, medicina sperimentale e forense e Scienze del sistema nervoso e del comportamento – che ha deciso di condividere le competenze per offrire alla città una proposta all’avanguardia.

La proposta è stata poi presentata ad Asp Pavia, che ha messo a disposizione in via Vivai l’immobile da riqualificare. Alla compagine si sono uniti il San Matteo (Dietetica e nutrizione clinica), il Comune e due aziende private, Euleria e Johnson Health Tech Italia, come cofinanziatori.

Nello stabile saranno realizzati 10 alloggi indipendenti, 2 monolocali e 8 bilocali organizzati intorno a una serie di servizi in grado di coniugare le esigenze di indipendenza con quelle di socialità e prima assistenza. Tutti gli appartamenti saranno dotati di domotica di base e due avranno nuove tecnologie aggiuntive, frutto della ricerca scientifica messa a punto nei diversi laboratori dell’Unipv e testati nel Living Lab del dipartimento di Ingegneria industriale. La gestione dell’immobile, che costerà 3,3 milioni, spetterà ad Asp.

M.M.