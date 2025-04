Aggredite in piazza Vittoria: "Nessuno è intervenuto"

Calci, pugni e insulti in piazza della Vittoria davanti a una folla che vede e non reagisce. È accaduto alle 2,30 della notte tra sabato e domenica a due ragazze di 24 anni, che si erano allontanate da una festa in un locale per andare in un altro. "Sapevo dove le mie amiche si trovassero e le avrei incontrate poco dopo – ha raccontato Giorgia Cervio, studentessa di giurisprudenza e vicepresidente marketing di Elsa Pavia (European law student association) –. Passato un po’ di tempo, ho deciso di raggiungerle e le ho trovate piene di lividi". All’uscita da un locale le giovani sono state brutalmente aggredite sotto gli occhi di numerosi presenti. "L’aggressione è stata fisica e violenta – ha aggiunto Giorgia – in mezzo alla folla, senza che nessuno intervenisse per fermarla o prestare aiuto. È ancor più sconcertante che le autrici fossero altre donne. La sola “colpa“ delle mie amiche sarebbe stata di non aver voluto legare con il gruppo di ragazze che le hanno aggredite". Le giovani non hanno voluto raccontare quanto accaduto o sporgere denuncia perché hanno paura di ritorsioni. "È intervenuta la polizia – ha raccontato ancora l’amica – che ha inseguito le ragazze scappate in Strada Nuova. Speriamo che dalle telecamere di sorveglianza si riesca a ricostruire l’episodio e si possa intervenire".

Manuela Marziani