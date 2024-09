Pavia, agente di polizia aggredito in carcere: colpito con una testata da un detenuto

Pavia, 19 settembre 2024 - E' stato colpito con una testata da parte di un detenuto, finendo al pronto soccorso. Un altro agente di polizia penitenziaria è stato aggredito, nel carcere pavese di Torre del Gallo, nella serata di ieri, mercoledì 18 settembre.

Lo ha reso noto con un comunicato stampa il segretario per la Lombardia del Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe), Alfonso Greco: "Ieri sera, presso la Casa Circondariale di Pavia, un agente di Polizia Penitenziaria in servizio è stato vittima di un'aggressione da parte di un detenuto di nazionalità italiana. L'incidente, avvenuto per futili motivi, ha sollevato preoccupazione all'interno della struttura. Secondo le prime ricostruzioni, il detenuto avrebbe aggredito l'agente con una testata subito dopo aver avuto un diverbio con l'ispettore, donna, di sorveglianza. Immediato l'intervento di altri membri del personale per riportare la situazione sotto controllo. L'agente aggredito ha riportato lesioni che hanno richiesto l'immediata assistenza medica presso il pronto soccorso del nosocomio cittadino dove è stato successivamente dimesso con una prognosi di cinque giorni".

L'episodio, purtroppo non inusuale in un carcere, sia a Torre del Gallo che nelle altre strutture, "ripropone nuovamente le difficoltà - sottolinea ancora il sindacalista - in cui versa il sistema penitenziario lombardo". E il segretario generale del Sappe, Donato Capece, aggiunge con polemica che per l'agente ferito "non c'è la solidarietà di ministri e istituzioni: polizia penitenziaria figlia di un Dio minore".