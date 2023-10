Agente aggredito da un detenuto

Agente di polizia penitenziaria aggredito da un detenuto. È accaduto l’altro giorno nell’infermeria del carcere di Torre del Gallo dove un detenuto di origine straniera si trovava per assumere metadone. Siccome non era stato medicato dall’infermiere, l’uomo ha sferrato un pugno in pieno volto a un assistente capo addetto alla vigilanza. Grazie all’intervento di altro personale, è stato ripristinato l’ordine e la sicurezza della sezione. L’agente è dovuto comunque ricorrere alle cure del pronto soccorso del San Matteo dove è medicato per una contusione al volto e al collo; guarirà in 5 giorni. "Continua l’ondata di violenze ai danni del personale di polizia penitenziaria in Lombardia e ancora nulla si sta facendo per sanare questa drammatica situazione" ha commentato Alfonso Greco, segretario regionale del sindacato Sappe.