Afferra la collega per i capelli, licenziato

Giovedì ha afferrato per i capelli una collega; poche ore dopo, il lavoratore del sito Poste Italiane Logistics di Vidigulfo è stato licenziato. La decisione della società che gestisce il magazzino sarà comunicata all’operatore e il sindacato cui è iscritto, il Sì Cobas, ha promesso che non organizzerà azioni di lotta. L’impegno è stato assunto giovedì sera davanti al prefetto, che aveva convocato le organizzazioni sindacali per riportare la serenità sul luogo di lavoro dove anche un altro operatore, stando alla denuncia presentata da cento colleghi, li avrebbe minacciati usando violenza sia fisica sia verbale, anche nei confronti di donne. Una volta licenziato il lavoratore, il Sì Cobas ha provato a difendere il proprio iscritto organizzando un picchetto ma è stato minacciato il ricorso alla cassa integrazione per tutti i duecento lavoratori. Non è stato necessario: ieri il magazzino era operativo e i lavoratori sereni. M.M.