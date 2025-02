Kimba, il meticcio cerca una famiglia: “Il mio cuore ha bisogno d'amore”

Travacò Siccomario (Pavia), 8 febbraio 2025 – “Ciao amici sono Kimba, nei miei primi anni di vita ho visto e conosciuto persone che per un po’ mi hanno tenuto, per un po’ mi hanno (forse) amato, poi mi hanno spostato di casa in casa, e mi hanno ceduto . Sono stato un capriccio voluto da cucciolo, un impedimento una volta cresciuto, infine una seccatura da abbandonare quando è arrivato un bambino”. A raccontare la sua storia è un cane meticcio bianco di taglia media che nei suoi 10 anni di vita ne ha passate tante e ora è ospite del Rifugio di Travacò.

“In Rifugio vivo un po’ stressato – ha aggiunto Kimba - e sono diventato diffidente con le persone che non conosco, ma se avrai la pazienza di conquistarmi allora tutte le mie attenzioni e il mio affetto saranno per te”.

Kimba ha bisogno di una famiglia perché nella sua vita randagia ha contratto la filaria e il suo cuore ne è risultato indebolito. “So andare al guinzaglio – ha aggiunto il cane -, salire in macchina, rapportarmi con ambienti umani non troppo affollati e aldilà della salute delicata al mio cuore piacerebbe tanto essere finalmente amato davvero, e per sempre sempre. Io ci spero ancora”. Riuscirà il meticcio a farsi adottare?